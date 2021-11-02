Дмитрий Мухарский скончался. Известному украинскому режиссеру было 86 лет. Много лет он работал режиссером-постановщиком в государственной организации "Укрконцерт", из которой вышли многие известные сегодня артисты шоу-бизнеса. О смерти Мухарского сообщил его сын писатель и музыкант Антон Мухарский на своей странице в Facebook. "Прощай, папа! Спасибо за жизнь!" – написал он. Антон также рассказал о последнем дне отца, который вместе с женой и младшим сыном ушли в кино, а затем в ресторан. Они успели еще погулять по торговому центру. А потом случился инсульт. Дмитрию сделали сложную операцию, ввели в искусственную ком, но через несколько дней он умер. О страшной новости Антину рассказала мама по телефону.

Дмитрий Мухарский (фото: facebook.com/AntinMykharskyi) "Говорят, "мир опустел без тебя"… Нет, папа, это не так! Ты оставил после себя мир полон счастья, добра и любви! Жизнь действительно прекрасна, поскольку ты делал ее такой все годы своей жизни, а Бог тебе отпустил их почти 90!!!" — отметил Мухарский. Он также рассказал, что все восхищались тем, как его отец держал себя в безупречной физической форме. К концу жизни он делал жим штанги лежа, а в 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов. "Отец поставил десятки театрализованных представлений и казацких праздников по всей Украине. Организовал тысячи концертов. А еще он умел рассказывать истории так, что все хватались за животы, умняя в конвульсиях смеха", — добавил он. Напомним, Антон Мухарский внезапно обратился к русскоязычным украинцам. Ранее скончался известный украинский актер Алексей Колесник.