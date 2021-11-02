В Запорожье бабушка, гулявшая с внучкой на детской площадке, насильно сажала ее на качели и била по голове. Видео обнародовали в Telegram-канале "Запорожье ХЗП". Да, инцидент произошел в Шевченковском районе города. На видео видно, что бабушка гуляла с внучкой на детской площадке. Однако, в какой-то момент она потребовала, чтобы девочка пошла кататься на качелях. Девочка отказалась, но пожилая женщина решила насильно прокатить внучку. В частности, в тот момент женщина споткнулась и упала сама прямо на внучку. Когда старушка встала, то еще придавала ребенку подзатыльников. Также, несмотря на нежелание кататься, девочка все же села на качели. Тогда бабушка села на детской площадке и наблюдала за внучкой. В комментариях пользователи поражены поступком пожилой женщины. У ребенка в дальнейшем слово качели будет страхом; Дать подзатыльников за то, что ребенок не хочет кататься на качелях? Серьезно? Я надеюсь там адекватные родители; Девушка идет и осматривается, видно часто получает; Они бы еще ребенка насильно с горки спустили; А почему никто не вмешался и не спас ребенка!; Где родители девочки? Они знают, что так обращаются с их дочерью. Ранее мы сообщали, что в Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram. Также мы писали, что в Херсоне школьник постоянно издевался над учениками и преподавателями.