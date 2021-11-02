Лили Коллинз стала героиней нового британского номера Elle. Звезда "Эмили в Париже" примерила роскошные образы и рассказала о своей героине, новых проектах и личной жизни. Для съемки девушке придумали необычный образ – она предстала блондинкой с короткой стрижкой. Кажется, такой мы ее еще не видели! "Вы понимаете, что совершенство несовершенно, и вы можете быть абсолютно самим собой, что у всех разные версии идеального, а идеальное – это скучно", – говорит Лили, примеряя необычные для себя аутфиты. Эмили, виртуозно перевоплощающаяся на съемочной площадке, в классических костюмах от Chanel и роскошных вечерних платьях выглядит одинаково гармонично. Любуемся!

Куртка CHANEL – 140 587 грн, брюки CHANEL – 185 642 грн (фото: instagram.com/elleuk)

Платье CHANEL, серьги CARTIER, цена по запросу (фото: instagram.com/elleuk)

Худые EUDON CHOI — 10 595 грн, платье Erdem, цена по запросу (фото: instagram.com/elleuk)

Платье CHANEL – 296 847 грн (фото: instagram.com/elleuk)

Платье MOLLY GODDARD, цена по запросу, ботинки – 7 147 грн (фото: instagram.com/elleuk) Также мы писали, что участники Maneskin полностью обнажились для глянца.