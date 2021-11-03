В так называемом "крымском деле" Виктора Медведчука ему до сих пор не вручили обвинительный акт. Все потому, что нардеп от "Оппозиционной платформы – При жизни" еще не завершил ознакомление с материалами уголовного производства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба СБУ. В пресс-службе отметили, что досудебное расследование по делу народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, касающееся госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму, ведет межведомственная следственная группа. После избрания 13 мая 2021 года меры пресечения в отношении Медведчука СБУ выполнила все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило Офису генпрокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были переданы для ознакомления с подозреваемым и его защиты. "Со стороны подозреваемого продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Именно этот процесс откладывает вручение Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", — отметили в СБУ. Напомним, на этой неделе Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу" в виде личного обязательства. В СБУ подчеркнули, что домашний арест по этому делу завершился, поскольку согласно законодательству срок такой меры пресечения во время осуществления досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. При этом Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела о государственной измене и контрабанде угля из оккупированного Донбасса. "Крымское дело" касается разработки газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря. По версии следствия, нардеп вступил в сговор с российскими чиновниками по добыче там полезных ископаемых.