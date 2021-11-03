3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого — святого, который жил в 3-4 столетиях и прославился множеством христианских подвигов.

В народе праздник получил название Иларионов день. На улице в этот время обычно стояла сырая погода, поэтому отправлять в дальний путь считалось дурной приметой.

Иларион Великий родился в 291 году в Палестине. В Александрии святой принял христианство, свое имущество он раздал бедным и стал вести жизнь отшельника. Преподобный ревностно боролся с нечистыми помыслами, побеждая их постом, тяжелым трудом и молитвой. Он бесплатно лечил людей от болезней, говоря, что благодать Божия не продается. Также Иларион основал несколько монастырей и был первым проповедником монашества в Палестине.

По традиции, 3 ноября принято заниматься работой в доме. Женщины после приготовления еды на Илариона устраивали посиделки с песнями и рассказыванием историй. Старшие учили молодых ведению быта, вышиванию и другим женским занятиям.

По поверью, Иларионов день желательно посвятить вязанию – считалось, что тогда вещь будет теплее.Что нельзя делать 3 ноября

Поднимать что-либо с дороги. Считалось, что 3 ноября на перекрестках разгуливает нечистая сила, а упавшие на дорогу и подобранные вещи могут принести несчастья.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.Приметы

Земля не успела промерзнуть, ее покрыл снег и не растаял – к ранним подснежникам весной.

Икать 3 ноября – к неприятным слухам.

Ясная погода и небо чистое – температура будет падать.

Не все листья упали с деревьев – зима будет холодной.

Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.

Первая пороша – не путь.

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