Профильный комитет Верховной рады поддержал назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук в правительство Дениса Шмыгаля. Ее рекомендуют назначить вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука. По его словам, сегодня прошло заседание комитета Совета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений "Принято решение рекомендовать Верховной Раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий", – отметил Мельничук. Напомним, сегодня депутаты отправили в отставку Алексея Резникова с должности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий.