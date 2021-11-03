Конституционный суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия. КСУ открыл производство по представлению Верховного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя парламента в КСУ Ольгу Совгирю. Конституционный суд рассмотрит конституционность отдельных положений закона 1635-IX о реформе Высшего совета правосудия. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ. "Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки (от внесения представления прошло менее месяца, тогда как обычно суд открывает производство в течение 3-4 месяцев)", — добавила нардеп. Напомним, конституционное представление по поводу положений закона о реформе ВРП было поддержано пленумом Верховного суда в начале октября. Верховный суд считает, что создание Этического совета с иностранными экспертами может быть неконституционным.