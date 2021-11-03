Курс доллара на межбанке в продаже 3 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,42 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 – 26,2750 грн/доллар, евро 30,3980 – 30,4211 грн/евро, российский рубль 0,3638-0,3642 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 3 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2750 – 26,2950 грн/доллар, евро 30,4553 – 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3661 – 0,3668 грн/рубль. Курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,24 гривен за доллар. Курс на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.