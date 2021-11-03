В последние часы 31 декабря 2021 украинцы увидят грандиозное шоу "Новогодняя Маска" на канале "Украина". Чем удивит праздничный выпуск популярного шоу – читайте в нашем материале ниже.

"Новогодняя Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина") Чем удивит "Новогодняя Маска" На сцену выйдут яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу. Какие знаменитости будут прятаться в этих образах – будут отгадывать все зрители, а не только звездные детективы – Олег Винник, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ждать, к слову, долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

"Новогодняя Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина") Кто еще примет участие в шоу? Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых: Наталья Могилевская Злата Огневич Анастасия Приходько SLAVA KAMINSKA Миша Романова Анна Тринчер Ассия Ахат Lida Lee Павел Зибров Олег Скрипка Дима Коляденко Петр Черный Иво Бобул Дарья Трегубова Павел Костицин Алла Костромичева Олег Собчук Фагот и Ф.Ф.

Lida Lee I Миша Романова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Настя Приходько (фото: пресс-служба канала "Украина") Также зрители увидят потрясающие образы ведущих канала "Украина" — Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Елены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки и ХАСа.

Звездные ведущие (фото: пресс-служба канала "Украина") Для "Новогодней Маски" режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 чрезвычайных номеров, исполненных юмора и праздничного настроения. В шоу прозвучат самые лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев. Известно, что ведущий Владимир Остапчук снова удивит всех ярким перевоплощением. "В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды — Бабой Ягой. У кого перевоплочусь в "Новогодней Маске" — пока тайна, и убеждаю, что это будет незабываемо. Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь — так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!" – говорит Остапчук.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина") Кстати, смотрите, как будет выглядеть главная елка страны на Новый Год.