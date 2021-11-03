Семья из трех человек отравилась неизвестным веществом в Белгороде-Днестровском Одесской области.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на полицию.

Местные жители забеспокоились, когда их соседи долго не появлялись во дворе. Они заглянули в окно, увидели троих людей, которые лежали на полу, и сразу же вызвали полицию и скорую.

Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии. Мужчина очнулся в больнице, но выяснилось, что он ничего не помнит о случившемся. Его дочь в коме.

Полиция открыла уголовное производство.

По непроверенным данным, накануне у семьи был гость.

Как сообщалось ранее, семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из немецких университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.

В Днепропетровской области в больнице скончался годовалый ребенок, которого отравила собственная мать. Женщина решила покончить с собой и ввела неизвестный препарат себе и малышу.