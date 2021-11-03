У известного танцора и хореографа Евгения Кота, полюбившегося зрителям еще из проекта "Танцев со звездами", сложился образ экранного мачо с идеальным телом. И когда он решил испытать себя в новой роли судьи "Украина имеет талант", стилист проекта Дмитрий Курята не стал его менять. Напротив – отличную физическую форму Евгения было решено подчеркнуть. Специально для Lite Дмитрий рассказал, как создавался стиль Евгения Кота и каковы его ключевые элементы. Дмитрий Курята – известный стилист, работающий в главных проектах телеканала СТБ, а также являвшийся автором наряда для Джамалы и Go_A на национальном отборе "Евровидения". Для Евгения Кота он разработал имидж покорителя женских сердец.

Евгений Кот (фото: пресс-служба телеканала Украина) "Вдохновением был стиль бохо – такой, немного с перебором, в котором много аксессуаров. Яркий его представитель – Джонни Депп. И таким мы и Женю хотели видеть, для него это органично. У нас много обнаженного тела – мы одеваем под жилет майку и видим руки, грудь Жени. Он в хорошей физической форме, и мы делали на этом акцент. В нашем случае одежда должна подчеркивать человека, а не наоборот". Идеальным воплощением данного героя стал один из последних образов Евгения для шоу, главные элементы которого – асимметричная майка, брюки, жилет и аксессуары.

Евгению подходит образ мачо (фото: пресс-служба телеканала Украина) Именно они играют ключевую роль, уверен Дмитрий. Специально для Жени их заказывали у львовских мастеров. "Это не бижутерия, это ювелирные украшения. В этом образе у нас целая гирлянда аксессуаров", – подчеркивает стилист. Майка была найдена в коллекции итальянского мужского бренда. Отыскать такую интересную полуклассическую форму, но с деталями среди украинских дизайнеров оказалось трудно. А завершил весь жилет с лацканами – они отлично разбавили лук. "В этот день мы как раз решили сделать эксперимент и открыть руки Жене. В кадре выглядело классно. Поскольку мы работали с голыми руками, которые украшали только татуировки, то могли одеть много аксессуаров. Они подбирались в правильном сочетании. Мы подтягивали длину каждой подвески и зав. связывали узлы на веревках", — вспоминает Дмитрий. Ранее Ксения Мишина дала четкий ответ, вместе ли они с Эллертом.