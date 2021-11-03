Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону адаптивного карантина. Спустя почти три недели ситуация с коронавирусом в регионе улучшается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента. Отмечается, что 3 ноября в офисе президента прошло селекторное совещание по противодействию коронавирусу под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области отмечено снижение показателей заболеваемости и госпитализации. "Эта область первой в Украине перешла в "красную" зону", — отметили в ОП. Напомним, Херсонская область находится в "красной" зоне с 15 октября. В регионе запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются, если посетители и персонал вакцинированы от COVID-19. Отметим, через три дня после ужесточения карантина в области в Херсоне сложилась критическая ситуация с местами в COVID-больницах.