Польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех человек в форме оружия. Страна обвинила Белоруссию в вооруженной провокации на границе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По словам спикера министра-координатора польских спецслужб, во время того как пограничники попытались выйти на контакт с неизвестными людьми, последние перезарядили оружие и вернулись на территорию Беларуси.

В результате инцидента МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси.

"Все произошло динамично в условиях ограниченной видимости, поэтому невозможно было определить, из каких подразделений они прибыли, мы столкнулись с очередной агрессивной провокацией белорусской стороны", — заявил спикер министра-координатора польских спецслужб.