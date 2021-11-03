В Киеве противники вакцинации от COVID-19 перекрывают центральный улицы города, из-за чего движение транспорта в столице существенно затруднено.

По данным Google Maps, пробки образовались (Левый берег) на Дарницком мосту, а также Патона и Северном, также движение начинает осложняться и на Южном мосту.

Пробки уже есть и на Правом берегу: Воздухофлотском проспектах, Олеся Курбаса, Победы, Голосеевском, Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, движение затруднено на Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Саксаганской и Кирилловской, Павла Скоропадского и Сечевых Стрельцов.

В центре сложно проехать на Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе и Крещатике.

В Киевпасстрансе изменили движение некоторых маршрутов: автобусов № 24,55,62 и троллейбусов № 38 по ул. Грушевского возле Кабмина и ст. м. «Арсенальная» — ул. Мазепы.

РБК-Украина сообщает, что пробки вызваны акцией протеста противников прививок, которые сегодня требуют отменить карантин. Участники протеста с утра собираются у стен парламента, почти тысяча человек скандируют с лозунгами: «Нет ограничению прав и свобод», «Скажи нет COVID геноциду», «Скажи нет обязательной COVID вакцинации».