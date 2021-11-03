Президент России Владимир Путин намерен посетить оккупированный Крым.

Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, 4 ноября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства:

«Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с «главой» Севастополя Михаилом Развожаевым».

Как известно, согласно украинскому законодательству, иностранные граждане должны получить разрешение на поездку на оккупированную территорию у компетентных органов Украины.

В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой «интерьер», причем при съемке шла запись звука.

Дмитрий Песков накануне назвал информацию Politico о наращивании войск на границе с Украиной «вбросом».