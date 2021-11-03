В пунктах пропуска на границе Украины и России скопились сотни фур. Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков российской стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы. "У пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области накопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд в РФ", — отметили пограничники. По их данным, еще более 60 грузовиков оформлены, однако они продолжают находиться в пункте пропуска, ожидая разрешения на въезд в Россию. "Периодически схожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск", — добавили в Госпогранслужбе. Там отметили, что очереди возникли из-за медленного оформления в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". По словам пограничников, ранее российская сторона пропускала через эти пункты сотни грузовиков в сутки. "Свои действия (россияне – ред.) аргументируют технологическими схемами, хотя раньше оформляли по 150 и более грузовиков", — уточнили пограничники. В Госпогранслужбе рекомендовали международным перевозчикам принять к сведению эту информацию.

Фото: Россия блокирует пропуск грузовиков из Украины (facebook.com/DPSUkraine)