Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра — 4 ноября в стране будет ветрено.

По ее словам, сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной и многих центральных областях. Кроме того, ветер будет существенно сказываться не ощущаемой температуре (будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле).

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада.

Температура воздуха будет самой высокой на юге, там 14-19 градусов тепла. В среднем по Украине 10-15 градусов тепла.

Теплой будет и пятница, уточняет синоптик. Похолодает на севере, западе в субботу-воскресенье, 6-7 ноября.

В Киеве завтра дождя не будет. Воздух прогреется до 12-14 градусов. В пятницу в столице потеплеет до 16 градусов. А в субботу-воскресенье киевляне снова ощутят, как столбики термометров опустятся на несколько градусов вниз.

«8 ноября снова прыгнет тепло вверх, а 9-10 ноября похолодает существенно. Если вы еще не запутались окончательно, напоминаю – завтра и послезавтра теплее, на выходных – холоднее, в понедельник – теплее, со вторника – похолодание», — добавила синоптик.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.