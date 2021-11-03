В Иркутской области (Российская Федерация) снова потерпел крушение самолет Ан-12.

Как сообщают российские СМИ, на борту самолета находились 7 человек. Уже обнаружены тела 4.

«Загорание самолета происходит на площади 10 квадратов, топлива — на 300 квадратах. На месте работают 46 спасателей и 17 единиц техники. Также стало известно, что лайнер, принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно», летел с Чукотки, а в Якутске останавливался для дозаправки», — сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, в сентябре этого года в Хабаровском крае России обнаружили обломки военного самолета Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября.

В городе Мензелинск (Татарстан, Россия) разбился самолет с парашютистами. На борту находились 23 человека.