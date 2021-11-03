В среду, 3 ноября, была представлена новая украинская криптовалютная биржа Qmall. Ее презентовали соучредители проекта Николай Удянский и Богдан Прилепа. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Богдана Прилепы на конференции BlockchainUA в Киеве. Как рассказал Прилепа, создание биржи – сложный процесс, растянувшийся на длительный период. Компания Prof-IT основательно подошла к этому вопросу, в связи с чем разработка биржи заняла более трех лет. В ее основе лежит уникальное, разработанное нами техническое решение, испытанное на других торговых площадках, фигурирующих в рейтинге ТОП 100 CoinMarketCap, теперь мы применяем его в украинском проекте", – пояснил он. В свою очередь Николай Удянский подчеркнул, что новая криптобиржа — это не только сложный, но и достаточно затратный проект. "В разработку решения мы вложили более 3 млн долларов за четыре года. Это коммерческий продукт, который мы решили реализовать и в рамках Украины. Я уверен, что он найдет свою аудиторию, поскольку на рынке, кроме нас, есть еще два игрока – и это сложно назвать конкуренцией, — добавил он.- Мы уникальны своим международным опытом и решением, которые мы совершенствовали более 3 лет, также у нас 10 тыс. терминалов от партнера Ibox Bank по Украине, ни в одной бирже в мире нет такой сети. партнерство с MasterCard, которое мы сейчас развиваем. Пополнение баланса гривной в течение 20 секунд. Причиной создания украинской криптобиржи стали риски использования зарубежных бирж. Постоянные случаи заморозки счетов пользователей и людей не могут получить свои деньги. Решать юридические вопросы на расстоянии сложно, учитывая правовой сектор страны, где зарегистрирована биржа, к тому же это дорого. Крайне необходимо, чтобы биржа была украинская с официальным представительством и службой поддержки. "Это дополнительная гарантия безопасного инвестирования и безопасной работы с криптовалютой в Украине, особенно, если биржа работает в правовом поле", — подчеркнули партнеры. Еще одной степенью безопасности будет верификация каждого пользователя и привычных для пользователей многоуровневых аутентификаций. Отметим, Николай Удянский – известный украинский IT-бизнесмен, входящий в топ-100 самых богатых украинцев 2021 года по версии Forbes. Богдан Прилепа — CEO новой биржи Qmall, запустившей до этого множество блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж, входящих в топ-100 бирж на coinmarketcap. Подробнее о текущей ситуации на крипторынку, легализации цифровых валют в Украине и о том, как государство оцифровывает страну – читайте в материале РБК-Украина.