В Украине рекордно подорожало мясо — в сентябре цены на некоторые его виды взлетели на 25,5%. Если сравнивать с декабрем предыдущего года больше всего подорожало куриное филе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как выросли цены:

куриное филе в декабре стоило в среднем 91,71 грн за кг, уже в сентябре этого года его стоимость выросла до 115,1 грн за кг (+25,5% с начала года).

говядина в среднем стоила 144,82 грн за кг, в сентябре 2021 ее цена выросла до 172,04 грн за кг (+18,8%).

свинина в среднем стоила 115,86 грн. за кг, уже в сентябре мясо подорожало до 124,45 грн за кг (+7,4%).

Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко накануне попал в новый скандал. По его словам, он не заметил роста цен на основные продукты в Украине. Народный избранник утверждает, что гречка сейчас стоит 12 гривен за килограмм, а говядина — 50-70 гривен.

Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Несмотря на то, что бытовые потребители защищены от подорожания голубого топлива, кризис ударит по кошельку — подорожают товары и услуги.

Как сообщал ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти на 5-25%, и это, несмотря на то, что в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя. Причины: рост цен на сырье и муку, а также подорожание энергоносителей.

С ним соглашался и руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его словам, за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ассоциации, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5−7% до 15−20%.