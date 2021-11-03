3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых министров.
Первым в отставку был отправлен министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. «За» отставку проголосовали 322 парламентария.
Также потеряли свои портфели:
- Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко (решение поддержали 320 нардепов),
- Вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (329 голосов «за»),
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский (342 голоса «за»),
- Министр обороны Андрей Таран (341 «за»).
Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он ушел в отставку по собственному желанию.
Ранее министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.