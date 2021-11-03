Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет.

Об этом сообщает Twitter ВОЗ.

По информации экспертов, вакцина Covaxin соответствует стандартам по защите от коронавируса. Ее преимущества намного перевешивают риски.

Согласно рекомендациям, вакцину Covaxin нужно колоть двумя дозами с интервалом в 4 недели во всех возрастных группах старше 18 лет.

Вакцину пока не разрешили применять беременным — недостаточно данных о безопасности вакцины для этой категории людей (исследования проводятся).

Отметим, Covaxin разработан на основе инактивированного вируса. Аналогичные вакцины уже применяют: CoronaVac и Sinopharm. По данным третьей фазы испытаний, Covaxin эффективен на 93,4% против тяжелого симптоматического COVID-19. Кроме того, данные показали, что вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма «Дельта».

Несмотря на катастрофическую ситуацию с COVID-19, в конце октября 43% украинцев не готовы вакцинироваться. При этом 36% опрошенных заявили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка). Еще 18% опрошенных людей добавили, что готовы вакцинироваться. Смертность от COVID-19 в Украине бьет все рекорды. Только за неделю количество летальных исходов выросло на 13%.