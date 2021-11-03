Коронавирус наносит сильный удар по всему организму, поэтому часто страдают даже волосы. Оно тускнеет, становится безжизненным и как следствие начинает сильно выпадать. Об этом сказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Шаманская в комментарии газете "Известия". Причины плохого состояния волос Первая причина – это очень сильная интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19. В настоящее время человек получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию. Вторая причина – негативное влияние вируса на организм человека. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с волосяным фолликулом. Поэтому волосы могут начинать выпадать равномерно по всей поверхности головы. Также может быть гнездное очаговое выпадение волос из-за нарушения работы иммунной системы. Врач также рассказала, что, если человек тяжело болел коронавирусом и его подключали к аппарату ИВЛ, то у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. Также могут наблюдаться такие процессы как некроз кожи или рубцевание. Еще возможно тотальное выпадение волос. В таком случае волосы выпадают по всему телу. Причина этого – интоксикация, как, например, у онкобольных во время химиотерапии. Когда токсическое действие проходит, то волосы снова начинают расти. Кроме выпадения волос у людей, переболевших COVID-19, появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое ощущает организм. Напомним, Евгений Комаровский рассказал, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется. Ранее учёные рассказали, люди с какими заболеваниями чаще всего умирают от COVID-19.