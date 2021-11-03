В Украине зафиксировано 23 393 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 1406 детей и 421 медработник.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера было госпитализировано – 5 935 человек, умерли — 720 человек, выздоровели — 11 937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева: где не проехать

Несмотря на катастрофическую ситуацию с COVID-19, в конце октября 43% украинцев не готовы вакцинироваться. При этом 36% опрошенных заявили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка). Еще 18% опрошенных людей добавили, что готовы вакцинироваться. Смертность от COVID-19 в Украине бьет все рекорды. Только за неделю количество летальных исходов выросло на 13%.