Супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко Наталью Музыку подозревают в хищении 150 тысяч гривен со счетов “Благотворительного фонда батальона “Донбасс”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных.

«Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Сейчас следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона”, — говорится в сообщении силовиков.

Несмотря на то, что СБУ не называет имени женщины, СМИ сообщают, что речь идет о жене экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке (Наталья Московец).

Напомним, бывшему народному депутату Семену Семенченко ранее объявляли подозрение в организации террористического акта. Как считает следствие, он якобы причастен к обстрелу офиса телеканала «112 Украина» из гранатомета.

На допросе Семенченко рассказал, что его допрашивают по запросу КГБ Беларуси. Он также признался, что делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.