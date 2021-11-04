4 ноября — празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, а в Украине отмечают День железнодорожника.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Сегодня в церкви почитают чудотворную икону Богородицы, которая явилась в Казани в 1579 году. Согласно преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождении иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона.

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен указом президента Украины в 2002 года. Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Именно 4 ноября 1861 года (во времена Австро-венгерской империи) во Львов прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.Приметы на 4 ноября

Ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастье продлится еще долго.

Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание.

Нет дождя – жди неурожая в следующем году.

Если припасов в закромах много – примета, что зима будет суровой.

Также в этот день отмечают:

День флага в Панаме,

День национального единства и Вооруженных Сил в Италии,

День работников таможенных органов Туркменистана,

День социального работника в Армении.

Напомним, 2 ноября в восточной церковной традиции отмечали Дмитриевскую поминальную субботу, в римско-католической церкви — день поминовения всех умерших.