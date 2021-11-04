Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей. Как заявил Александр Лукашенко, Минск и Москва не скрывают своих намерений по этому вопросу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta. "Мы с президентом (РФ Владимиром Путиным – ред.) не скрываем своих намерений усиливать эту группировку в будущем", — цитирует издание заявление Лукашенко. По его словам, общая белорусско-российская группировка в регионе является "надежным щитом для всего постсоветского пространства". Напомним, в конце сентября Лукашенко заявил о практически созданной единой армии России и Беларуси на западном направлении.