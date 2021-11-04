Около 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, подавляющее большинство из которых принадлежат государственной компании "Центрэнерго", находились в простое из-за отсутствия угля и газа, что повлекло за собой дефицит мощности и спровоцировало аварийную помощь из Беларуси 2 ноября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Всеукраинской энергетической ассамблеи. "Простой от 17 до 20 энергоблоков станций "Центрэнерго" и ТЭЦ по причине "отсутствие топлива" (отсутствие угля и газа), которые не смогли компенсировать недостаток мощностей, аварийной остановки двух энергоблоков 200 МВт Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС, которые ранее и не заметили б", — говорится в выводах ассоциации. Также по данным ВЭА, ситуацию усугубил сезонный рост потребления и неблагоприятная погода для возобновляемых источников энергии, резко сокративших производство тока 2 ноября. Большинство энергоблоков "Центрэнерго" и газовые ТЭЦ при отсутствии угля на складах и стремительного роста цен на газ уже в течение нескольких месяцев вообще недоступны для диспетчеров НЭК "Укрэнерго". замещали все потери другого поколения. Накануне инцидента все было сбалансировано, но без резервов на замещение", — говорится в сообщении ВЭА. Напомним, начиная с августа 2021 года, более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за нехватки угля. Из-за простой государственной ТЭС, 2 ноября "Укрэнерго" не смогла сбалансировать энергосистему, пригласив аварийную помощь из Белоруссии. С 1 ноября государственная компания "Центрэнерго" приостановила поставки угля на Трипольскую ТЭС под Киевом.