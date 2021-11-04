Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции монобольшинства Давида Арахамии. "Две (отставки – ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена – ред.) до последнего момента", — сказал нардеп в кулуарах Рады. Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода . Напомним, вчера Верховная рада уволила руководителей Минобороны, Минреинтеграции, Минэкологии, Минэкономики и Министерства ОПК. А сегодня нардепы назначили новых министров. В частности, уволенный из Минреинтеграции Алексей Резинков возглавил Министерство обороны.