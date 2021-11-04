Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре пока речь не идет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIN.UA. По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesar casino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытых вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет – немецкого Wooga и финского Reworks. Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за 140 млн. долларов и 4,4 млрд. долларов. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла 1,88 млрд долларов. На данный момент в Playtika в Украине работает 1 тыс. человек, в Беларуси – 600, в Румынии – 500. Как сообщалось ранее, консорциум китайских компаний во главе с Giant сообщил о покупке израильского разработчика игр Playtika, который имеет несколько офисов в Украине.