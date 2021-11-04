На днях Кайли Дженнер вызвала в сети бурные разговоры о своей предстоящей свадьбе. И хотя самая беременная знаменитость заявлений не делала, фанаты уверены — Кайли и ее любимый Тревис Скотта помолвлены. Так, американский рэпер решил побаловать Кайли Дженнер и их 3-летнюю дочь Сторми дорогими подарками. Он преподнес своим девочкам пару одинаковых колец. Кольцо Кайли с грушевидными 5-каратными бриллиантами оценивается примерно в 500 000 долларов. Кольцо малютки украшают Бриллианты в 1,2 карата. Его эксперты оценивают примерно в 100–120 000 долларов. Счастливая Кайли опубликовала фото шикарного презента в Instagram, написав: "Папа подарил нам одинаковые кольца".

Подарок для Кайли Дженнер и ее дочери от Тревиса (фото: instagram.com/kyliejenner) Фоловеры тут же заключили, что Тревис решил повести свою беременную любимую под венец. И хотя пара не стала отвечать им, высказались инсайдеры. По их словам, слухи о свадьбе Кайли и Тревиса преувеличены. "Предположения абсолютно не соответствуют действительности. Они не обручены", — рассказал источник.

Кайли Дженнер с Тревисом и их дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner) Интересно, что даже это не убедило фанатов в обратном, в сети продолжают обсуждать возможные помолвки влюбленных. Свое слово сказали и эксперты по ювелирным изделиям. Они считают, что парные бриллиантовые кольца несут особый смысл и отражают любовь и вечную связь. Так что подарок явно не случаен. Ранее мы писали, что Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностях.