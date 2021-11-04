Курс доллара на межбанке в продаже 4 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,18 гривен за доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,21 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 – 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 – 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668-0,3675 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 3 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 – 26,2750 грн/доллар, евро 30,3980 – 30,4211 грн/евро, российский рубль 0,3638 – 0,3642 грн/рубль. Курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,19 гривен за доллар. Курс на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.