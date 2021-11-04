Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко подтвердил сроки проведения референдума по Конституции. Он состоится в феврале 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Высшего госсовета Союзного государства. "Недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же и Беларусь вслед за этим готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале", — заявил Лукашенко. Напомним, ранее Лукашенко говорил, что его противники предпримут очередную попытку "революции" в Беларуси, которая якобы будет приурочена к референдуму. Отметим, он также заявлял, что после референдума по конституции может согласиться с новыми выборами президента, хотя считает демократические выборы западной "подлянкой".