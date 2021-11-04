Максим Галкин попал в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины. Российскому артисту запретили въезд в страну.

Об этом говорится сообщении министерства.

Отмечается, что санкции в отношении российского пародиста и певца действуют со вчерашнего дня — 3 ноября.

Галкин был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, по представлению СБУ. Всего в этом списке 259 человек.

Напомним, перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Ранее Максим Галкин попал в базу «Миротворца» из-за своих поездок в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против Российской Федерации.

Напомним, как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны расширил санкционный список в отношении лиц, которые принимали и организовывали «выборы» РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлено более 200 человек.