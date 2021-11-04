Российско-оккупационные войска 3 ноября осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций, два из которых — с применением запрещенного Минском вооружения. В результате обстрелов один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов 3 ноября один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Наши бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе в зоне проведения Операции Объеденных сил погиб действующий российский офицер. Военный руководил руководивший батареей при обстреле Гранитного Донецкой области.

Супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко Наталью Музыку подозревают в хищении 150 тысяч гривен со счетов “Благотворительного фонда батальона “Донбасс”.