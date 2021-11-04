Клиентка Сбербанка пожаловалась на учреждение и заявила, что банк лишил ее накоплений, которые она хранила на всякий случай. В частности, он сделал это с помощью высоких скрытых комиссий, о которых пенсионерка не знала. Об этом на сайте "Минфин" рассказала клиентка с ником "Lyudmillla59". Женщина жалуется, что из 1477 грн у нее осталось только 106 грн. Как это произошло По ее словам, деньги она хранила на пенсионной сберкнижке. После того, как в 2018 году она перевела начисление на специальную карту, на ней осталось 1477 грн. Однако в ноябре она решила снять эти деньги, и оказалось, что там практически нет, а осталось всего 106 грн. Женщина сразу обратилась в банк и там ей объяснили, что деньги списывались из-за того, что она не использовала счет. Поэтому до 2021 у нее ежемесячно снимались 60 грн, а после этого – целых 100 грн. "Мое моральное состояние не передать, расплакалась там же, в банке, сказать ничего не могла, пришла домой с давлением и 106 грн, ни чека, ни квитанции, ни одной выписки. Вот так взяли и отобрали. Не по-человечески. Выходит, банк три года пользовался моими деньгами, к тому же еще и забрал их у меня", – рассказала женщина.

Клиентка Сбербанка пожаловалась на учреждение Как отреагировал банк Сбербанк на жалобу Lyudmillla59 отреагировал и написал, что деньги были списаны согласно правилам учреждения, о которых она должна была знать. Поэтому получается, что учреждение фактически обвинило в произошедшем саму клиентку. "Комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена действующими тарифами банка, которые определяют условия взаимодействия между клиентом и банком. Для того чтобы избежать списания данной комиссии, достаточно один раз в год провести любую операцию перевода, снятия, оплаты или пополнения", — написали в банке.

Сбербанк отреагировал на жалобу клиентки Ранее мы сообщали, что Сбербанк начал блокировать карты украинцев. Недавно мы писали, что ПриватБанк приостановит работу всех систем перед "черной пятницей".