Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь.

В комментарии «Фактам» он сообщил, что на протяжении почти всей первой декады ноября прогнозируются дожди.

«Сухих» дней окажется не так много. Будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет. Следующая десятидневка в начале также будет влажной и прохладной, но дальше подарит нам несколько ясных и сухих дней. После этого придет похолодание, которое продлится и в третей декаде ноября. По ночам возможны заморозки и мокрый снег. Но к концу месяца снова немного потеплеет», — рассказал синоптик.

Деркач также добавила, что в первой декаде декабря будет холодно, возможны небольшие осадки:

«По ночам — морозы, а днем преимущественно плюс, хотя и не всегда. Такая погода сохранится и в начале второй декады декабря. А вот дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Только 19 декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. Конец декабря удивит дневным теплом, хотя по ночам температура может снижаться».

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.