В Украине изменился порядок получения пособия в связи с беременностью и родами женщинами, которые официально не трудоустроены.

Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью упрощения получения госпомощи семьям с детьми. В частности, он внедряет возможность назначать пособие по беременности и родам на основании номера электронного больничного согласно Реестру медицинских заключений (eHealth) с использованием Единого веб-портала Дія.

То есть, оформлять бумажных больничный для получения декретной помощи больше не нужно. Полная информация о нетрудоспособности заявительницы теперь будет доступна в единой электронной системе.

Правда, какое-то время все-таки еще нужно будет оформлять бумажный документ, ведь еще не все медучреждения имеют техническую возможность вносить медицинские заключения в электронный Реестр. Делается это для того, чтобы не заблокировать процедуру оформления «декретных» до того момента, пока будет настроена соответствующая техническая возможность для внесения медзаключений в Реестр.

Изменения коснутся женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

К таким относятся:

неработающие женщины;

женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;

женщины-предприниматели (ФЛП), которые не платят единый соцвзнос;

студентки, аспирантки, докторантки и т.п.;

военнослужащие.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.

В государственном бюджете 2021 года достаточно средств на выплату субсидий в этом году, а также для проведения первых платежей в начале следующего года.