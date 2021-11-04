Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Там также сообщили, что пожар в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник в 13:45. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Огонь распространился на крышу.

В 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м, а в 14:45 – ликвидирован.

К тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.