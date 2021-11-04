Во время пожара в мастерской на территории Киево-Печерской лавры пострадали три человека. Какие именно травмы они получили, пока нет информации. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Наталья Вишневская, пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА. "По моей информации 3 человека пострадали. Одного из них завезли в 17 больницу. А двоих — в больницу скорой помощи. Их отпустили без госпитализации", — рассказала она. Вишневская отметила, что госпитализированный в 17-ю больницу мужчина запретил разглашать информацию о его состоянии. Напомним, сегодня в мастерской иконописи на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь удалось потушить спустя час после возгорания. Спасатели не сообщали о жертвах или пострадавших.