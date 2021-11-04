В ночь на 7 ноября ПриватБанк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра — с часа ночи до 4:30 утра будут приостановлены все денежные переводы, а также прекращена работа банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В банке отмечают, что сознательно приняли решение об обновлении:

«Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с «черной пятницы» и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным».

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Отметим, черная пятница — самая большая распродажа года, которая начнется 26 ноября 2021 года.

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что финансовое учреждение блокирует их счета из-за «сомнительных операций», при этом документы, которые подтверждают законность этих операции, рассматривают неделями.

Как сообщалось ранее, украинка лишилась 60 тысяч гривен из-за мошенников, которые действовали якобы от имени службы безопасности ПриватБанка.

ПриватБанк начал блокировать банковские карты клиентов, у которых есть коммунальные долги. Одним из таких клиентов стал украинец, который пишет в сети под ником Kentstudent.