Верховная Рада продолжает назначать министров. Напомним, 4 ноября бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны.

Кроме того, вице-премьер-министром — министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение поддержали 256 народных депутатов.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг. Возглавляет Совет по содействию бизнесу. Была членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Решение поддержали 260 народных депутатов.

Ирина Верещук 10 лет прослужила в рядах Вооруженных сил Украины на офицерских должностях. В политике Ирина Верещук с 2009 года. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин. Назначение Рябикина поддержали 237 народных депутатов.

Работал заместителем министра транспорта и связи Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании и занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации. Также был генеральным директором международного аэропорта «Борисполь». Парламент также назначил нового руководителя Аппарата Верховной Рады — Вячеслава Штучного.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он ушел в отставку по собственному желанию.

3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых министров: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, министр обороны Андрей Таран.