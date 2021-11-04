В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 4 ноября.

Синоптики прогнозируют сильные туманы: «Ночью и утром 4 ноября на большей части территории туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый)».

Кратковременные осадки ожидаются на крайнем западе. На остальной территории без осадков. В среднем воздух прогреется до 11-14 градусов, местами на западе и на юге до 17-18 градусов тепла.

4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей пожарной опасности.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.