Для достаточной защиты от коронавируса необходимо две дозы вакцины. В таком случае уменьшается риск госпитализации и смерти от COVID. Об этом на брифинге сообщил старший советник программы по иммунизации центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) в Украине, доктор Умид Шарапов, передает корреспондент РБК-Украина. "Даже две дозы, которые сейчас получают люди, очень эффективны и очень хорошо защищают от тяжелых последствий, таких как госпитализация и смерть", — заявил он. Именно поэтому, по словам эксперта, многие страны сейчас соблюдают двудозную стратегию, потому что самая главная задача для стран состоит в том, чтобы как можно больше людей вакцинировать двумя дозами. Шапаров заявил, что бустерные дозы вакцины рекомендованы в некоторых странах, включая США, через шесть месяцев после полной вакцинации, а некоторым группам риска с определенными заболеваниями третью дозу следует давать уже через 4 недели после второй дозы. При этом добавил эксперт, что решения о введении третьей дозы вакцины в странах зависят от многих факторов. "Решение той или иной страны о начале кампании по введению третьей дозы зависит от многих факторов. В первую очередь, это зависит от того, какой охват прививками сейчас в той стране. Если мы говорим о странах, где сейчас охват прививками низкий, там приоритет должен быть на той части населения, которая еще не получила ни одной дозы", – заявил он. Согласно исследованиям, заявил Шапаров, некоторые вакцины показывают, что нужна бустерная доза через шесть месяцев, например для Pfizer. "Причина – так работают некоторые вакцины, после некоторых прививок со временем снижается концентрация антител", — добавил он.