Фракция «Слуга народа» обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении внефракционного народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram.

Напомним, во время выступления Лерос назвал президента Владимира Зеленского «главным предателем в Украине». Спикер попросил выключить ему микрофон, на что народный депутат показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, Верховная Рада 4 ноября назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны.

Кроме того, были назначены:

вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин.