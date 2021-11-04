Фракция «Слуга народа» обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении внефракционного народного депутата Гео Лероса.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram.
Напомним, во время выступления Лерос назвал президента Владимира Зеленского «главным предателем в Украине». Спикер попросил выключить ему микрофон, на что народный депутат показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.
Напомним, Верховная Рада 4 ноября назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны.
Кроме того, были назначены:
- вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
- Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин.