На климатическом саммите COP26 в Глазго страны, который потребляют уголь (более 40 стран) решили в будущем отказаться от него для производства электроэнергии.

Об этом пишет The Guardian.

Помимо Украины от строительства новых угольных электростанций отказываются и другие основные его потребители, в частности, Канада, Польша, Вьетнам, Южная Корея, Индонезия. Сообщается также, что крупные экономики могут сделать это в 2030 годах, а более мелкие – в 2040-х. Некоторые эксперты считают, что сроки поэтапного отказа, подписанные странами, были поздними.

Издание также добавляет, что Австралия, Китай, Индия и США не участвовали в сделке.

Для Великобритании, где проходил климатический саммит, прекращение использования угля было одним из ключевых направлений.

«Это знаменательный момент в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не должен участвовать в нашей будущей генерации электроэнергии», — сказал бизнес-секретарь Великобритании Квази Квартенг.

Добавим, Международное энергетическое агентство утверждает, что использование угля является одной из крупнейших причин выбросов парниковых газов.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) встретился с президентом США Джо Байденом.

Зеленский на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата провел встречи с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Эмир государства Катар и украинский президент обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.