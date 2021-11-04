В Верховной Раде заявили, что войска Российской Федерации, которые заметили у границ Украины не представляют опасности.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич («Слуга народа»).

Он связывает эти «телодвижения» с окончанием запланированных ранее учений:

«Вблизи наших границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ. Но это именно «изменение», а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях».

Накануне спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Politico о наращивании войск на границе с Украиной в Кремле назвали «вбросом». Он также подчеркнул, что передвижение военной техники или подразделений по территории России — это исключительно российское дело.