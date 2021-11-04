В Украине серьезно подорожал рис. Цена популярной крупы на прилавках супермаркетов в ноябре составила порядка 35−40 гривен за килограмм.

Об этом сообщает «Новини.LIVE». При этом местами рис стоит почти 50 гривен.

Отмечается, что рис резко дорожал в мае 2021 года — как подсчитал Госстат, цены тогда выросли на 13,6% — до 27 гривен за килограмм. А за последний месяц средняя стоимость килограмма риса увеличилась на 7,37 гривны.

Среди причин роста цен называют, в частности, увеличение тарифов на энергоносители, в частности, на газ.

В Украине рекордно подорожало мясо — в сентябре цены на некоторые его виды взлетели на 25,5%. Если сравнивать с декабрем предыдущего года больше всего подорожало куриное филе.

Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко накануне попал в новый скандал. По его словам, он не заметил роста цен на основные продукты в Украине. Народный избранник утверждает, что гречка сейчас стоит 12 гривен за килограмм, а говядина — 50-70 гривен.

Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Несмотря на то, что бытовые потребители защищены от подорожания голубого топлива, кризис ударит по кошельку — подорожают товары и услуги.

Как сообщал ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти на 5-25%, и это, несмотря на то, что в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя. Причины: рост цен на сырье и муку, а также подорожание энергоносителей.

С ним соглашался и руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его словам, за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ассоциации, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5−7% до 15−20%.