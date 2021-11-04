На дорогах Украины за год на 65% снизилось количество ДТП. Такая статистика зарегистрирована в тех местах, где установлены камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook. По его словам, на сегодняшний день в стране установлено 236 камер. Тем не менее, до конца года планируется увеличить их количество на дорогах до 270 штук. Он отметил, что также в следующие два года МВД установит еще более 300 камер. "Я хочу привлечь общину присоединяться к системе автофиксации нарушений ПДД, проводить анализ и обращаться с предложениями об установлении камер автоматической фиксации нарушений ПДД", — подчеркнул Белошицкий. Кроме того, он отметил, что в Украине в начале следующего года планируется запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения. Напомним, с 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД. С 1 ноября в стране начали действовать новые правила дорожного движения.