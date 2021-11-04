В Украине зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — 27 377 новых случаев. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Вчера были госпитализированы – 5 472 человека, умерли — 699, выздоровели — 12 464.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет. Смертность от COVID-19 в Украине бьет все рекорды. Только за неделю количество летальных исходов выросло на 13%.